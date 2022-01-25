"Пахали от зари до заката". Как сборная СССР по хоккею проводила сборы перед Олимпиадой

Российские хоккеисты перед Олимпийскими играми в Пекине находятся на сборах в Новогорске. Олимпийские чемпионы прошлых лет в составе сборной СССР вспомнили о том, как они готовились к Играм. Ради медалей хоккеисты переносили немало нагрузок, а Вячеслав Фетисов вспомнил, насколько полезным для победы на Олимпиаде 1988 года оказались матчи советской команды годом ранее в Канаде

С отсутствием на двух Олимпиадах подряд игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) практика длительных сборов российской команды перед мужским олимпийским турниром стала снова актуальной. Новогорск, двухразовые тренировки, заблаговременная пауза в национальном чемпионате для подготовки — все эти вещи возвратились к нам из советского прошлого, когда также все делалось ради успеха на Играх.

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В этом году к вышеперечисленному добавились еще и антиковидные меры, в рамках которых игроки перед приездом в Новогорск заехали в одну из московских гостиниц, чтобы там сесть на карантин. Тем самым должна была быть исключена возможность заражения коронавирусом уже на базе, которая превращена в "чистую" зону. Но и в прежние времена подготовка к Олимпиаде выглядела основательной. Подготовительный процесс еще с советских времен является довольно стабильным, таким он был и в 2018 году перед Играми в Пхёнчхане — первыми с 1992 года, проводившимися без хоккеистов НХЛ. Их отсутствие позволило Федерации хоккея России договориться с Континентальной хоккейной лигой о раннем начале сезона и месячной паузе в чемпионате. На подготовку к той Олимпиаде сборной России было выделено две недели. В этот раз из-за коронавируса получилось на одну неделю больше, из которых только две — в Новогорске. "В подготовке мало что изменилось" На нынешних сборах наличие "чистой" зоны подразумевает под собой невозможность выхода за периметр базы. Раньше же отлучки были возможны, вспомнил в разговоре с ТАСС двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. "Нас, игроков, отпускали на сутки, а потом мы возвращались и продолжали подготовку. Недели две точно готовились в Новогорске", — сказал он.

Описание Олимпийская сборная СССР по хоккею, 1988 год © ТАСС

В советское время перерыв в чемпионате страны также длился около месяца, вспомнил в беседе с ТАСС двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. "Готовились, как всегда, в Новогорске. Это была наша база, там тренировались футболисты и хоккеисты, да и представители других видов спорта тоже. Три недели пахали от зари до заката. Мы больше бегали, сейчас меньше этому уделяют внимание. Бегали мы и по залитому снегу. В целом, не думаю, что сейчас подготовка сильно отличается", — поделился он. По его словам, особых различий между тем, как готовились к Играм в 1984 и 1988 годах, нет. "Все было в одном ракурсе. За всеми игроками сборной следили, всех проверяли, там научная бригада была сильная", — подчеркнул он. Две олимпийские победы в своей карьере имеет Вячеслав Быков — в 1988 и 1992 годах. "Перед первой Олимпиадой, в Калгари, мы садились на сбор достаточно рано, готовились очень серьезно в Новогорске, как и перед всеми крупными турнирами. План был сверстан Виктором Васильевичем Тихоновым (главный тренер сборной СССР — прим. ТАСС) заранее, и мы уже ждали с нетерпением, какие фамилии будут в списке. Что касается подготовки к Альбервилю, то мы присоединились к сборной непосредственно во Франции, приехав из Швейцарии, поскольку были на контракте с "Фрибургом", — подчеркнул он.

Описание Игроки сборной СССР Игорь Стельнов и Игорь Кравчук во время тренировки в Новогорске перед Олимпийскими играми 1988 года © Игорь Уткин, Александр Яковлев/ТАСС

Игры в Калгари у бывшего главного тренера сборной России, приводившего команду к победам на чемпионатах мира в 2008 и 2009 годах, оставили хорошее впечатление в плане организации. "Тогда был семейный спортивный праздник, очень мощный в плане организации, культурного единения спортсменов. Олимпийская деревня находилась в студенческом комплексе, часто общались с представителями других видов спорта, наций, переживали за других атлетов, включая и наших", — вспомнил Быков. "Наша пятерка оказалась в наилучшей форме" Вячеслав Фетисов участвовал в трех Олимпиадах как игрок и в одной как главный тренер сборной России. В разговоре с ТАСС он вспомнил, что важным элементом подготовки к Играм 1980 и 1988 годов были не только сборы в Новогорске, но и турниры.

Описание Главный тренер сборной СССР по хоккею Виктор Тихонов, 1980 год © Игорь Уткин/ТАСС

"Была целая система подготовки. Мы готовились через соревнования, перед олимпийским сезоном были и дополнительные летние сборы. Естественно, была подводка к главному соревнованию в виде подготовки в Америке для акклиматизации. Считаю, в 1980 году перед Лейк-Плэсидом мы просчитались с подготовкой, уехали очень рано", — рассказал он. По словам Фетисова, успех на Играх в Калгари был связан в том числе и с тем, что советская команда хорошо провела подготовительный период менее чем за год до Олимпиады. "Мы очень много играли в Канаде, и 1987 год получился тогда в плане качества игры очень успешным, если брать во внимание серию "Рандеву-87", а также трехматчевый финал Кубка Канады", — подчеркнул он.

Описание Нападающий сборной СССР Александр Мальцев (в центре) на Олимпийских играх 1980 года © AP Photo