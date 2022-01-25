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"Пахали от зари до заката".
"Пахали от зари до заката".
"Пахали от зари до заката".
"Пахали от зари до заката".
"Пахали от зари до заката".
Сборные по хоккею

"Пахали от зари до заката". Как сборная СССР по хоккею проводила сборы перед Олимпиадой

Хоккеисты сборной СССР после победы на Олимпийских играх 1988 года
© AP Photo
Российские хоккеисты перед Олимпийскими играми в Пекине находятся на сборах в Новогорске. Олимпийские чемпионы прошлых лет в составе сборной СССР вспомнили о том, как они готовились к Играм. Ради медалей хоккеисты переносили немало нагрузок, а Вячеслав Фетисов вспомнил, насколько полезным для победы на Олимпиаде 1988 года оказались матчи советской команды годом ранее в Канаде

С отсутствием на двух Олимпиадах подряд игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) практика длительных сборов российской команды перед мужским олимпийским турниром стала снова актуальной. Новогорск, двухразовые тренировки, заблаговременная пауза в национальном чемпионате для подготовки — все эти вещи возвратились к нам из советского прошлого, когда также все делалось ради успеха на Играх.

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В этом году к вышеперечисленному добавились еще и антиковидные меры, в рамках которых игроки перед приездом в Новогорск заехали в одну из московских гостиниц, чтобы там сесть на карантин. Тем самым должна была быть исключена возможность заражения коронавирусом уже на базе, которая превращена в "чистую" зону. Но и в прежние времена подготовка к Олимпиаде выглядела основательной.

Подготовительный процесс еще с советских времен является довольно стабильным, таким он был и в 2018 году перед Играми в Пхёнчхане — первыми с 1992 года, проводившимися без хоккеистов НХЛ. Их отсутствие позволило Федерации хоккея России договориться с Континентальной хоккейной лигой о раннем начале сезона и месячной паузе в чемпионате. На подготовку к той Олимпиаде сборной России было выделено две недели. В этот раз из-за коронавируса получилось на одну неделю больше, из которых только две — в Новогорске.

"В подготовке мало что изменилось"

На нынешних сборах наличие "чистой" зоны подразумевает под собой невозможность выхода за периметр базы. Раньше же отлучки были возможны, вспомнил в разговоре с ТАСС двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. "Нас, игроков, отпускали на сутки, а потом мы возвращались и продолжали подготовку. Недели две точно готовились в Новогорске", — сказал он.

Олимпийская сборная СССР по хоккею, 1988 год ТАСС
Описание
Олимпийская сборная СССР по хоккею, 1988 год
© ТАСС

В советское время перерыв в чемпионате страны также длился около месяца, вспомнил в беседе с ТАСС двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. "Готовились, как всегда, в Новогорске. Это была наша база, там тренировались футболисты и хоккеисты, да и представители других видов спорта тоже. Три недели пахали от зари до заката. Мы больше бегали, сейчас меньше этому уделяют внимание. Бегали мы и по залитому снегу. В целом, не думаю, что сейчас подготовка сильно отличается", — поделился он.

По его словам, особых различий между тем, как готовились к Играм в 1984 и 1988 годах, нет. "Все было в одном ракурсе. За всеми игроками сборной следили, всех проверяли, там научная бригада была сильная", — подчеркнул он. 

Две олимпийские победы в своей карьере имеет Вячеслав Быков — в 1988 и 1992 годах. "Перед первой Олимпиадой, в Калгари, мы садились на сбор достаточно рано, готовились очень серьезно в Новогорске, как и перед всеми крупными турнирами. План был сверстан Виктором Васильевичем Тихоновым (главный тренер сборной СССР — прим. ТАСС) заранее, и мы уже ждали с нетерпением, какие фамилии будут в списке. Что касается подготовки к Альбервилю, то мы присоединились к сборной непосредственно во Франции, приехав из Швейцарии, поскольку были на контракте с "Фрибургом", — подчеркнул он.

Игроки сборной СССР Игорь Стельнов и Игорь Кравчук во время тренировки в Новогорске перед Олимпийскими играми 1988 года Игорь Уткин, Александр Яковлев/ТАСС
Описание
Игроки сборной СССР Игорь Стельнов и Игорь Кравчук во время тренировки в Новогорске перед Олимпийскими играми 1988 года
© Игорь Уткин, Александр Яковлев/ТАСС

Игры в Калгари у бывшего главного тренера сборной России, приводившего команду к победам на чемпионатах мира в 2008 и 2009 годах, оставили хорошее впечатление в плане организации. "Тогда был семейный спортивный праздник, очень мощный в плане организации, культурного единения спортсменов. Олимпийская деревня находилась в студенческом комплексе, часто общались с представителями других видов спорта, наций, переживали за других атлетов, включая и наших", — вспомнил Быков.

"Наша пятерка оказалась в наилучшей форме"

Вячеслав Фетисов участвовал в трех Олимпиадах как игрок и в одной как главный тренер сборной России. В разговоре с ТАСС он вспомнил, что важным элементом подготовки к Играм 1980 и 1988 годов были не только сборы в Новогорске, но и турниры. 

Главный тренер сборной СССР по хоккею Виктор Тихонов, 1980 год Игорь Уткин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной СССР по хоккею Виктор Тихонов, 1980 год
© Игорь Уткин/ТАСС

"Была целая система подготовки. Мы готовились через соревнования, перед олимпийским сезоном были и дополнительные летние сборы. Естественно, была подводка к главному соревнованию в виде подготовки в Америке для акклиматизации. Считаю, в 1980 году перед Лейк-Плэсидом мы просчитались с подготовкой, уехали очень рано", — рассказал он. 

По словам Фетисова, успех на Играх в Калгари был связан в том числе и с тем, что советская команда хорошо провела подготовительный период менее чем за год до Олимпиады. "Мы очень много играли в Канаде, и 1987 год получился тогда в плане качества игры очень успешным, если брать во внимание серию "Рандеву-87", а также трехматчевый финал Кубка Канады", — подчеркнул он.

Нападающий сборной СССР Александр Мальцев (в центре) на Олимпийских играх 1980 года AP Photo
Описание
Нападающий сборной СССР Александр Мальцев (в центре) на Олимпийских играх 1980 года
© AP Photo

"Таким образом, команда прошла через все эти турниры, это была моя третья Олимпиада, и наша пятерка была в наилучшей форме", — добавил Фетисов.

Коронавирус внес свою лепту в плане подготовки хоккейных команд к таким турнирам, как Олимпийские игры. Долгое время считалось, что длительные сборы уже в прошлом, и команды, основная часть которых составлена из игроков НХЛ, сыгрывались по ходу турнира. Так было в Нагано, Солт-Лейк-Сити, Турине, Ванкувере и Сочи. Ковид отпугнул НХЛ, которая отказалась отпускать своих игроков в Пекин. Отказ лиги, а также меры, принятые для безопасности игроков, заставили вспомнить о длительных сборах, проведение которых также может повлиять на итоговый результат на главных соревнованиях четырехлетия.

Рустам Шарафутдинов, Роман Шлуинский

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