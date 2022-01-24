Фазель: олимпийский турнир без игроков НХЛ будет более интригующим

МРСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Неучастие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх в Пекине добавит интриги турниру. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

22 декабря НХЛ объявила, что не отпустит игроков на Олимпиаду в Пекине.

"Я уверен, что будет много сюрпризов на предстоящей Олимпиаде, - сказал Фазель. - Вспомните сборную Германии в прошлый раз - никто не ожидал, что она будет в финале и что там у нее будут шансы на золото. В Пекине будет похожая ситуация, будет очень интересный турнир".

"Я вообще позитивно оцениваю предстоящий турнир Игр. Конечно, если бы были игроки НХЛ, то турнир был бы сильнее по качеству. Но в данном случае - будет больше интриги и непредсказуемых результатов. У России даже без игроков НХЛ сильный состав, в любом случае будет интересно", - добавил он.

Мужской олимпийский хоккейный турнир в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля.