Словенский биатлонист Бауэр отказался ехать на Олимпиаду из-за обязательной вакцинации

ТАСС, 24 января. Словенский биатлонист Клемен Бауэр не примет участия в Олимпийских играх в Пекине из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram .

"Жизнь полна решений - некоторые легче, некоторые сложнее. Последнее решение стало для меня одним из самых сложных. Принять решение, которое мешает заниматься тем, что любишь и делаешь лучше всего, нелегко", - написал Бауэр.

"Как спортсмен, выступающий много лет на топ-уровне, я с особым и крайним уважением отношусь к собственному телу и здоровью, и я никогда не принимаю ничего, что мне дается, как должное, - заявил спортсмен. - Я всегда был внимателен к тому, что происходит с моим телом во время тренировок, соревнований и других стрессовых нагрузок. Я очень доверяю своей собственной иммунной системе и верю в естественную сопротивляемость, однако я ни в коем случае не готов к вмешательству в свой организм непроверенными средствами без особой нужды".

Бауэру 36 лет, он является участником четырех Олимпиад - в Турине (2006), Ванкувере (2010), Сочи (2014) и Пхёнчхане (2018). Лучшим результатом словенца на Олимпийских играх было четвертое место в спринте в Ванкувере. Также Бауэр является серебряным призером чемпионата мира 2012 года в смешанной эстафете.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.