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Футбол в России

Агент Жиго сообщил, что футболист покинет "Спартак" по окончании сезона

Контракт француза с московским клубом истекает 30 июня
Защитник "Спартака" Самуэль Жиго Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Защитник "Спартака" Самуэль Жиго
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 24 января. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Самуэль Жиго покинет команду по окончании текущего сезона. Об этом заявил агент игрока Мохаммед Беншенафи, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Контракт француза с российским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.

"Нет никаких шансов, что Самуэль останется в "Спартаке" по окончании сезона. Он должен быть во Франции со своей семьей", - сказал Беншенафи.

Жиго 28 лет, он выступает за "Спартак" с лета 2018 года. За это время француз провел в составе красно-белых 96 матчей в различных турнирах, забив девять мячей и отдав пять результативных передач.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка в 18 матчах. В первом после зимней паузы туре красно-белые дома сыграют с ЦСКА 26 февраля.

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