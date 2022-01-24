Агент Жиго сообщил, что футболист покинет "Спартак" по окончании сезона

ТАСС, 24 января. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Самуэль Жиго покинет команду по окончании текущего сезона. Об этом заявил агент игрока Мохаммед Беншенафи, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Контракт француза с российским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.

"Нет никаких шансов, что Самуэль останется в "Спартаке" по окончании сезона. Он должен быть во Франции со своей семьей", - сказал Беншенафи.

Жиго 28 лет, он выступает за "Спартак" с лета 2018 года. За это время француз провел в составе красно-белых 96 матчей в различных турнирах, забив девять мячей и отдав пять результативных передач.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка в 18 матчах. В первом после зимней паузы туре красно-белые дома сыграют с ЦСКА 26 февраля.