Саночники Иванова и Репилов завоевали право стартовать в группе сильнейших на Олимпиаде

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Лидеры сборной России по санному спорту Татьяна Иванова и Роман Репилов завоевали право стартовать в группе сильнейших на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

С 22 по 23 января в швейцарском Санкт-Морице проходил заключительный этап Кубка мира, по итогам которого определялись группы сильнейших, которые будут стартовать первыми в стартовых попытках на Играх в Пекине.

"Практически все наши спортсмены завоевали право стартовать в группе сильнейших на Олимпиаде, - сказал Чудинов. - В группу сильнейших входят 12 лучших саночников, которые будут стартовать первыми в первом заезде согласно жребию. В группу сильнейших у одиночников отобрались Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Роман Репилов и Семен Павличенко. Александру Горбацевичу не удалось справиться с задачей попадания в группу, он будет стартовать позже".

В олимпийских состязаниях экипажей саней-двоек россияне Андрей Богданов и Юрий Прохоров, Александр Денисьев и Владислав Антонов также начнут выступления в группе сильнейших. В двойках от одного национального олимпийского комитета могут выступать не более двух экипажей.

"В понедельник команда вернется в Россию, из аэропорта мы сразу отправимся на базу в Новогорске, где пройдем тестирование на коронавирус. Олимпийскую экипировку нам доставят непосредственно на базу", - добавил тренер.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля. Сборная России по санному спорту вылетит в столицу Китая из Москвы 27 января.