Путин 25 января пообщается с российскими олимпийцами и студентами

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет во вторник в режиме видеоконференции встречи со спортсменами, которые представят РФ на зимней Олимпиаде в Пекине, а также со студентами ведущих вузов страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"25 января в День российского студенчества Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи проведет встречу со студентами ведущих отечественных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении. В Кремле отметили, что во встрече примут участие студенты математических и IТ-специальностей из числа призеров и победителей всероссийских и международных турниров (международных математических олимпиад школьников и студентов - IМО и IМС, студенческого чемпионата по программированию IСРС).

"В этот же день в преддверии открытия XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине глава российского государства в режиме ВКС встретится со спортсменами сборной страны по зимним видам спорта", - добавили в Кремле.

О возможности встречи с олимпийцами ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отмечал, что, скорее всего, беседа состоится по видеосвязи.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.