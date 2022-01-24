Украинским олимпийцам запретили находиться рядом с российскими спортсменами и флагом ОКР

ТАСС, 24 января.. Украинским спортсменам запрещено находиться рядом с российскими атлетами и флагом Олимпийского комитета России (ОКР) во время Игр в Пекине. Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, которого цитирует Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Во время Олимпиады в Токио украинская спортсменка Ярослава Магучих подверглась на родине критике за совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене, которая победила в прыжках в высоту. Магучих завоевала бронзу.

"Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать, мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали", - сказал Гутцайт.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Команда России на предстоящих Играх будет выступать под флагом ОКР.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.