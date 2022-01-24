Смирнов: украинских спортсменов на Олимпиаде принуждают выполнять политический заказ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Министерство молодежи и спорта Украины нарушает Олимпийскую хартию и шантажирует собственных спортсменов, запрещая им фотографироваться с россиянами во время церемоний награждения на зимних Играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсменам страны на Олимпиаде в Пекине запрещено находиться рядом с россиянами и флагом Олимпийского комитета России (ОКР), под которым они будут выступать.

"Все зависит от степени зависимости спортсменов Украины от государственного органа, - ответил Смирнов на вопрос о том, могут ли украинские спортсмены нарушить подобный запрет. - Возможно, они получают стипендии, возможно, у них есть материальная зависимость. Это самый настоящий шантаж, принуждение спортсменов выполнять политический заказ. Как можно запрещать приветствовать другого спортсмена? Нарушается сам дух олимпизма".

"Это показушная акция, господа из министерства пытаются выслужиться перед вышестоящими руководителями, показать, какие они крутые. Иначе это охарактеризовать нельзя", - добавил он.

Почетный член МОК обратил внимание на то, что подобная рекомендация нарушает Олимпийскую хартию, в которой подчеркивается, что спортсмены не должны подвергаться какой-либо дискриминации - расовой, языковой, религиозной, политической. "Поэтому случай беспрецедентный. Однако это делает государственный орган, юрисдикция Международного олимпийского комитета на государственные органы не распространяется, но, безусловно, по этому поводу может быть высказано соответствующее отношение общественности", - подчеркнул он.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Во время Олимпиады в Токио украинская спортсменка Ярослава Магучих подверглась на родине критике за совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене, которая победила в прыжках в высоту. Магучих завоевала бронзу.