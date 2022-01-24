РУСАДА в 2021 году проверило всех хоккеистов основного состава олимпийской сборной России

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Все игроки основного состава мужской олимпийской сборной России по хоккею минимум один раз в 2021 году были проверены на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, которые есть в распоряжении ТАСС.

Всего в основной состав команды вошло 25 хоккеистов. Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Чаще других (по три раза) РУСАДА в 2021 году тестировало на допинг вратаря Александра Самонова, защитника Дамира Шарипзянова, а также нападающих Павла Карнаухова, Антона Слепышева и Дмитрия Воронкова.

Дважды были проверены голкипер Тимур Билялов, нападающие Сергей Андронов, Кирилл Марченко и Арсений Грицюк. По одному разу протестированы вратарь Иван Федотов, защитники Александр Никишин, Вячеслав Войнов, Александр Елесин, Артем Минулин, Егор Яковлев, Никита Нестеров и Сергей Телегин, а также нападающие Артем Анисимов, Михаил Григоренко, Сергей Плотников, Кирилл Семенов, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Артур Каюмов и Андрей Чибисов.

Российские хоккеисты находятся под контролем как РУСАДА, так и Международной федерации хоккея (IIHF), они тестируются инспекторами допинг-контроля российских и зарубежных антидопинговых служб.