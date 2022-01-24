Вторая ракетка мира Соболенко не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

ТАСС, 24 января. Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии проиграла занимающей 115-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) эстонке Кайе Канепи в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 7:6 (10:7) в пользу Канепи. Соболенко была посеяна на турнире под вторым номером. За выход в полуфинал эстонка сыграет с представительницей Польши Игой Свёнтек (седьмой номер посева), которая победила румынку Сорану Кырстю со счетом 5:7, 6:3, 6:3.

Канепи 36 лет, на ее счету четыре титула под эгидой организации. Эстонка доходила до стадии четвертьфинала на всех четырех турнирах Большого шлема.

Соболенко 23 года, в активе белоруски десять титулов на турнирах WTA. Лучшим результатом Соболенко на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал на Уимблдоне и US Open в 2021 году.

В четвертьфинал также пробились американка Даниэль Коллинс (27), обыгравшая бельгийку Элизу Мертенс (19) со счетом 4:6, 6:4, 6:4, и француженка Ализе Корне, победившая румынку Симону Халеп (14) со счетом 4:6, 6:3, 6:4. В четвертьфинале Коллинс и Корне сыграют друг с другом.

Australian Open завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака, которая завершила выступление на нынешнем турнире в третьем круге. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.