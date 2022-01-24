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Лига чемпионов

Сорокин: вопрос о вакцинах зрителей финала Лиги чемпионов находится в поле зрения властей

Решающий матч главного клубного турнира Европы пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года
Генеральный директор организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Генеральный директор организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Вопросы о вакцинах от новой коронавирусной инфекции и условиях допуска зрителей на финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге находятся в поле зрения городских и федеральных властей. Об этом ТАСС заявил генеральный директор организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

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Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года. Решающая игра главного клубного турнира Европы пройдет на домашнем стадионе "Зенита" - "Газпром Арене", вместимость которой составляет 63 026 зрителей.

"Мы работаем над этим, - сказал Сорокин, отвечая на вопрос о вакцинации болельщиков от новой коронавирусной инфекции и о том, смогут ли иностранцы, которые прививались зарубежными препаратами, попасть в Россию и посетить финал Лиги чемпионов. - Эти вопросы мы не обойдем стороной, и соответствующие решения будут приняты. Они находятся в поле внимания не только властей Санкт-Петербурга, но и федеральных тоже. Решение [по этим вопросам] точно будет своевременным".

"Газпром Арена" была открыта в 2017 году. С того момента стадион принял четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0), и семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0). Летом 2021 года на арене прошли семь игр чемпионата Европы, включая четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 - по пенальти).

Санкт-Петербург продолжает подготовку к финалу Лиги чемпионов. Как сообщил ТАСС 18 января Сорокин, делегация Союза европейских футбольных ассоциаций посетит российский город с рабочим визитом с 7 по 10 февраля.

В ноябре 2021 года Сорокин объявил, что во время решающего матча главного клубного турнира Европы будет использоваться аналог паспорта болельщика (Fan ID). Эта система является нововведением России как организатора Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018, а также части игр чемпионата Европы - 2020. Fan ID - персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матч. По паспорту болельщика иностранцы имеют право въехать в Россию, не оформляя визу.

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