Легкоатлетка Ласицкене из-за простуды решила пропустить январский турнир в Германии

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене, пропустившая воскресный турнир "Битва полов" в Москве, не будет выступать и на соревнованиях в германском Карлсруэ, которые запланированы на 28 января. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

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"Битва полов" проходила 23 января, за час до начала соревнований организаторы заявили об отказе от участия трехкратной победительницы этого турнира Ласицкене в связи с болезнью.

"У Маши обыкновенная простуда, не коронавирус, - заметила Назарова. - Позавчера у нее немного поднялась температура, сегодня спортсменка чувствует слабость. Мы приняли решение не рисковать здоровьем и отказаться от турнира в Германии. Очень надеемся, что она сможет открыть сезон выступлением на турнире в Удине 2 февраля".

Менеджер олимпийской чемпионки ранее сообщила ТАСС, что Ласицкене также планирует стартовать на турнирах во французском Мондевилле (9 февраля), словацкой Банске-Бистрице (15 февраля) и Мадриде (2 марта).

"Маше также пришло официальное приглашение на турнир в Бирмингеме 19 февраля. Она уже подала документы на получение британской въездной визы. Надеюсь, что совсем скоро этот вопрос будет решен", - добавила Назарова.

Главным стартом зимнего сезона станет чемпионат мира в помещении, который пройдет в Белграде с 18 по 20 марта.