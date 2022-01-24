Легкоатлетка Ласицкене из-за простуды решила пропустить январский турнир в Германии

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене, пропустившая воскресный турнир "Битва полов" в Москве, не будет выступать и на соревнованиях в германском Карлсруэ, которые запланированы на 28 января. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.
"Битва полов" проходила 23 января, за час до начала соревнований организаторы заявили об отказе от участия трехкратной победительницы этого турнира Ласицкене в связи с болезнью.
"У Маши обыкновенная простуда, не коронавирус, - заметила Назарова. - Позавчера у нее немного поднялась температура, сегодня спортсменка чувствует слабость. Мы приняли решение не рисковать здоровьем и отказаться от турнира в Германии. Очень надеемся, что она сможет открыть сезон выступлением на турнире в Удине 2 февраля".
Менеджер олимпийской чемпионки ранее сообщила ТАСС, что Ласицкене также планирует стартовать на турнирах во французском Мондевилле (9 февраля), словацкой Банске-Бистрице (15 февраля) и Мадриде (2 марта).
"Маше также пришло официальное приглашение на турнир в Бирмингеме 19 февраля. Она уже подала документы на получение британской въездной визы. Надеюсь, что совсем скоро этот вопрос будет решен", - добавила Назарова.
Главным стартом зимнего сезона станет чемпионат мира в помещении, который пройдет в Белграде с 18 по 20 марта.