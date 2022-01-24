Смолов оценил шансы сборной России по футболу на выход на чемпионат мира

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сборная России имеет хорошие шансы пробиться в финальную часть чемпионата мира по футболу в Катаре. Такое мнение высказал нападающий российской сборной Федор Смолов, комментарий которого приводит пресс-служба "Динамо".

В полуфинале стыкового турнира сборная России сыграет против команды Польши. Встреча пройдет 24 марта на стадионе "Лужники". В случае победы над поляками подопечные Валерия Карпина сыграют с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия.

"Думаю, шансы у нас хорошие, потому что оба матча играем дома. На международном уровне это большое преимущество. Надеюсь, придет много болельщиков, все будут нас поддерживать, и у нас получится добыть путевку на чемпионат мира", - сказал Смолов.

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первой стала сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.