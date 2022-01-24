Матыцин: Минспорт готов к диалогу по Fan ID для учета мнения всех заинтересованных сторон

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Министерство спорта России готово к диалогу по теме введения паспорта болельщика (Fan ID) со всеми заинтересованными сторонами. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Ранее фанатские объединения московского "Спартака", петербургского "Зенита" и "Ростова" объявили о полном бойкоте матчей, для входа на которые потребуется Fan ID.

"Минспорт России в тесном взаимодействии с заинтересованными органами власти, Российским футбольным союзом и Российской премьер-лигой, в рамках дорожной карты проводит разработку нормативно-правовой базы, необходимой для реализации положений утвержденного президентом России федерального закона, - отметил Матыцин. - В этой связи министерство готово к диалогу для учета мнения всех заинтересованных сторон. Мы продолжим делать все необходимое, чтобы эффективно проводить разъяснительную работу с объединениями болельщиков и правильно информировать их о предстоящих изменениях. Напомним, основная цель принятого закона - обеспечить безопасность на российских стадионах, повысить привлекательность спортивных мероприятий, в том числе для семейного посещения".

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря подписал закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.