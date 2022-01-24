Драчев назвал решение министра спорта Украины по общению с россиянами политиканством

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Запрет украинским спортсменам фотографироваться и находиться рядом с российскими атлетами и флагом Олимпийского комитета России (ОКР) на соревнованиях является политиканством. Такое мнение ТАСС высказал двукратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира и обладатель Кубка мира по биатлону Владимир Драчев.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсменам страны на Олимпиаде в Пекине запрещено находиться рядом с россиянами и флагом ОКР, под которым они будут выступать.

"Это окончание здравого смысла полностью. Ясно, что все это политиканство, они пытаются получить как можно больше денег с Запада, раскрутить их на волне якобы российской агрессии, которой не может быть. Для того, чтобы это продолжать и получать, им нужны такие красивые реплики - русские пытаются напасть, с ними нельзя разговаривать, не фотографируйтесь, не общайтесь. Маразм за маразмом", - сказал Драчев.

"Рыба гниет с головы. Все все понимают. Мы как дружили с украинскими биатлонистами, так и дружим: общаемся, переписываемся и надеемся, что это когда-нибудь все-таки закончится", - добавил он.