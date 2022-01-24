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Футбол в России

Футболист "Динамо" Смолов считает, что Захаряна и Тюкавина ждет большое будущее

По мнению нападающего сборной России, эти игроки обладают большим талантом
Нападающий "Динамо" Федор Смолов Михаил Терещенко/ТАСС
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Нападающий "Динамо" Федор Смолов
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Федор Смолов считает своих партнеров по команде полузащитника Арсена Захаряна и нападающего Константина Тюкавина очень талантливыми игроками. Комментарий Смолова приводит пресс-служба "Динамо".

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Смолов подписал контракт с "Динамо" в январе до конца сезона-2022/23 с возможностью продления на год. Футболист является воспитанником клуба.

"В первую очередь отмечу Костю Тюкавина и Арсена Захаряна, которых я видел в сборной, и мне было очень интересно на них посмотреть. Я всем говорил, что это два суперталантливых парня, у которых большое будущее. Сейчас нахожусь рядом с ними и стараюсь им во всем помогать. В принципе, сейчас их поколение по-другому относится к футболу, у них другие интересы, что связано, в частности, с появлением большого количества соцсетей, на которых они растут", - сказал Смолов.

Захаряну 18 лет, Тюкавину 19 лет, футболисты являются воспитанниками "Динамо". Захарян провел за клуб 31 матч, забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Тюкавин провел 37 матчей, забил десять голов и отдал восемь результативных передач. Тюкавин провел один матч в составе сборной России, Захарян - четыре игры и отметился голевой передачей.

Смолову 31 год, ранее он выступал за московский "Локомотив" с 2018 года, за который провел 98 матчей, забил 29 голов, отдал 12 результативных передач. В составе сборной России на его счету 45 матчей, 16 голов, четыре результативные передачи.

"Динамо" занимает второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 36 очков после 18 туров. Следующий официальный матч команда проведет 26 февраля в гостях против подмосковных "Химок".

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