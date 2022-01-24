Биатлонистка олимпийской сборной Финляндии Янкя заразилась коронавирусом

ТАСС, 24 января. Тест на коронавирус финской биатлонистки Эрики Янки, взятый на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, дал положительный результат. Об этом сообщает Ассоциация биатлонистов Финляндии.

Международный союз биатлонистов (IBU) в воскресенье сообщил, что результат теста одного из финских спортсменов оказался положительным. В понедельник Ассоциация биатлонистов Финляндии заявила, что коронавирусом заразилась 26-летняя Янкя, включенная в состав национальной команды на Игры в Пекине.

"Финская команда следовала строгим правилам по профилактике коронавируса, поэтому положительный результат стал неприятным сюрпризом", - говорится в заявлении.

Отмечается, что у спортсменки нет симптомов заболевания, она тренировалась и участвовала в гонках до получения результата теста. На данный момент Янкя изолирована в Италии. По словам врача финской команды, вопрос возвращения биатлонистки к тренировкам и соревнованиям будет решаться в индивидуальном порядке после прохождения ею карантина. Остальные спортсмены находятся под наблюдением специалистов.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.