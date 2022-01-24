Валуев: Украина запретами для своих спортсменов поможет россиянам побеждать на Олимпиаде

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Запрет украинских властей своим спортсменам находиться рядом с российскими атлетами на крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры, может только помочь россиянам. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсменам страны на Олимпийских играх в Пекине запрещено находиться рядом с россиянами и флагом Олимпийского комитета России, под которым они будут выступать.

"Похоже, власти Украины вознамерились помочь нашим спортсменам победить на Олимпиаде в Пекине в силу того, что их спортсмены будут жутко переживать из-за ограничений - языковых, дистанционных, и не дай бог кто сфотографирует ближе двух метров украинского и российского атлета. Тогда на спортсменов будут возложены определенные санкции, о которых их спортивные чиновники перед отправкой в Пекин предупредили. Это абсурд. Давайте тогда скажем, что эти чиновники - агенты Кремля и помогают российским спортсменам побеждать в неравной конкуренции на пекинской Олимпиаде со своими спортсменами", - сказал Валуев.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.