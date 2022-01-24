Тренер футбольного клуба "Интер" Симоне Индзаги заразился коронавирусом

ТАСС, 24 января. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Интер" Симоне Индзаги получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Интер" подтверждает, что тест на коронавирус Симоне Индзаги дал положительный результат. Тренер теперь будет следовать медицинским протоколам", - сообщает пресс-служба.

"Интер" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 53 очка в 22 матчах. Следующий матч клуб проведет дома против "Милана" 6 февраля.

Индзаги 45 лет, на протяжении предыдущих шести сезонов он тренировал римский "Лацио". В сезоне-2019/20 клуб под его руководством занял четвертое место в национальном первенстве и впервые с 2007 года пробился в групповой этап Лиги чемпионов, в 1/8 финала команда проиграла германской "Баварии". В прошлом сезоне "Лацио" в чемпионате Италии финишировал шестым.