Раньери покинул пост главного тренера "Уотфорда", который он занял в октябре

ТАСС, 24 января. Английский футбольный клуб "Уотфорд" отправил в отставку главного тренера команды Клаудио Раньери. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Раньери занимал эту должность с 4 октября 2021 года, контракт итальянским специалистом был рассчитан до конца сезона-2022/23. За это время под руководством Раньери команда провела 14 матчей в различных турнирах, в которых потерпела 11 поражений, одержала две победы и один раз сыграла вничью.
Watford Football Club confirms the departure of Head Coach Claudio Ranieri.— Watford Football Club (@WatfordFC) January 24, 2022
The Hornets' Board recognises Claudio as a man of great integrity and honour, who will always be respected here at Vicarage Road for his efforts in leading the team with dignity.
"Правление клуба считает, что, поскольку впереди еще половина сезона в премьер-лиге, смена главного тренера позволит новому наставнику получить достаточно времени для работы с талантливым составом для достижения непосредственной цели сохранения места в премьер-лиге", - говорится в заявлении клуба.
Раньери 70 лет, по ходу карьеры он тренировал итальянские "Кальяри", "Наполи", "Фиорентину", "Парму", "Ювентус", "Рому", "Интер" и "Сампдорию", испанские "Валенсию" и "Атлетико", представляющие Францию "Монако" и "Нант", сборную Греции, а также английские "Челси", "Фулхэм" и "Лестер", вместе с которым стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16. Будучи тренером "Валенсии", он стал обладателем Кубка Испании, Кубка Интертото и Суперкубка УЕФА, "Фиорентина" под руководством итальянца завоевала Кубок и Суперкубок Италии.
"Уотфорд" занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 14 очков в 20 матчах. Следующую игру команда проведет на выезде против "Бернли" 5 февраля.