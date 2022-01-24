Раньери покинул пост главного тренера "Уотфорда", который он занял в октябре

Раньери занимал эту должность с 4 октября 2021 года, контракт итальянским специалистом был рассчитан до конца сезона-2022/23. За это время под руководством Раньери команда провела 14 матчей в различных турнирах, в которых потерпела 11 поражений, одержала две победы и один раз сыграла вничью.

"Правление клуба считает, что, поскольку впереди еще половина сезона в премьер-лиге, смена главного тренера позволит новому наставнику получить достаточно времени для работы с талантливым составом для достижения непосредственной цели сохранения места в премьер-лиге", - говорится в заявлении клуба.

Раньери 70 лет, по ходу карьеры он тренировал итальянские "Кальяри", "Наполи", "Фиорентину", "Парму", "Ювентус", "Рому", "Интер" и "Сампдорию", испанские "Валенсию" и "Атлетико", представляющие Францию "Монако" и "Нант", сборную Греции, а также английские "Челси", "Фулхэм" и "Лестер", вместе с которым стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16. Будучи тренером "Валенсии", он стал обладателем Кубка Испании, Кубка Интертото и Суперкубка УЕФА, "Фиорентина" под руководством итальянца завоевала Кубок и Суперкубок Италии.

"Уотфорд" занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 14 очков в 20 матчах. Следующую игру команда проведет на выезде против "Бернли" 5 февраля.