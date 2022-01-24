Футболист Языджи поделился впечатлениями от дебютного матча в составе ЦСКА

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Турецкий полузащитник Юссуф Языджи доволен дебютом за футбольный клуб ЦСКА в товарищеском матче против "Дюделанжа". Комментарий игрока приводит пресс-службе армейцев.

ЦСКА проиграл команде из Люксембурга со счетом 0:1 на сборе в испанском Кампоаморе. Языджи вышел в стартовом составе и был заменен после первого тайма на Алана Дзагоева.

"В настоящий момент я еще не полностью готов, буду набирать форму шаг за шагом. Для первой игры все прошло хорошо, вместе с моими одноклубниками мы работаем на сборах каждый день, улучшаем свои кондиции. Мы говорим на разных языках, но язык футбола одинаков во всем мире. Проблем не было, ребята помогали мне, это здорово", - сказал Языджи.

ЦСКА приобрел Языджи на правах аренды до окончания сезона с правом последующего выкупа.

Языджи 24 года, он является воспитанником турецкого "Трабзонспора", за который выступал с 2015 по 2019 год, после чего перешел в "Лилль". В 89 проведенных матчах за французский клуб он забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с клубом он стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны. В составе сборной Турции он провел 38 матчей, забил два мяча и отдал семь результативных передач.

ЦСКА занимает четвертое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 30 очков после 18 туров. Ближайший официальный матч клуб проведет 26 февраля в гостях против "Спартака".