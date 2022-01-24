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Футбол в России

Тест на коронавирус футболиста "Зенита" Азмуна дал положительный результат

Также коронавирусом заразился его партнер по сборной Ирана Эсхан Хайсафи

ТАСС, 24 января. Тест на коронавирусную инфекцию нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна дал положительный результат. Об этом сообщается в Twitter иранского подкаста Gol Bezan.

Помимо Азмуна, положительный результат теста на коронавирус зафиксирован у его партнера по сборной страны Эсхана Хайсафи. Оба футболиста были включены в заявку команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре. Иранская команда должна провести домашние матчи против сборных Ирака (27 января) и ОАЭ (1 февраля).

22 января германский "Байер" объявил о подписании контракта с Азмуном, иранский форвард перейдет в клуб летом на правах свободного агента. За "Зенит" Азмун выступает с 2019 года, В составе команды нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз - Кубок России. Всего за клуб иранец провел 104 матча, забив 62 гола и отдав 23 результативные передачи.

Также Азмун играл за казанский "Рубин" и "Ростов", с которым становился серебряным призером чемпионата России. В сезоне-2019/20 нападающий стал лучшим бомбардиром первенства страны, забив 17 голов. В составе сборной Ирана Азмун провел 60 матчей, забив 39 голов.

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