Тест на коронавирус футболиста "Зенита" Азмуна дал положительный результат

ТАСС, 24 января. Тест на коронавирусную инфекцию нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна дал положительный результат. Об этом сообщается в Twitter иранского подкаста Gol Bezan.

Помимо Азмуна, положительный результат теста на коронавирус зафиксирован у его партнера по сборной страны Эсхана Хайсафи. Оба футболиста были включены в заявку команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре. Иранская команда должна провести домашние матчи против сборных Ирака (27 января) и ОАЭ (1 февраля).

22 января германский "Байер" объявил о подписании контракта с Азмуном, иранский форвард перейдет в клуб летом на правах свободного агента. За "Зенит" Азмун выступает с 2019 года, В составе команды нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз - Кубок России. Всего за клуб иранец провел 104 матча, забив 62 гола и отдав 23 результативные передачи.

Также Азмун играл за казанский "Рубин" и "Ростов", с которым становился серебряным призером чемпионата России. В сезоне-2019/20 нападающий стал лучшим бомбардиром первенства страны, забив 17 голов. В составе сборной Ирана Азмун провел 60 матчей, забив 39 голов.