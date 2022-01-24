Умер олимпийский чемпион 2000 года по спортивной гимнастике Чоллань

ТАСС, 24 января. Олимпийский чемпион 2000 года в упражнении на кольцах венгерский гимнаст Сильвестр Чоллань умер на 52-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Венгрии.

Спортсмен в декабре был госпитализирован с коронавирусом.

"Чемпион Игр в Сиднее прожил 51 год. Он не только добился выдающихся результатов как спортсмен, но и был прекрасным мужем и очень хорошим отцом. Мы выражаем соболезнования его семье и всему гимнастическому сообществу", - говорится в сообщении.

Помимо победы на Олимпийских играх 2000 года он завоевывал золотые медали чемпионата мира 2002 года и чемпионата Европы 1998-го.