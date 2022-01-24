Балотелли впервые с 2018 года вызвали в сборную Италии по футболу

ТАСС, 24 января. Нападающий турецкого футбольного клуба "Адана Демирспор" Марио Балотелли получил приглашение на январский сбор национальной команды Италии. Об этом сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола.

На сбор, который пройдет с 26 по 28 января в рамках подготовки к раунду плей-офф квалификации чемпионата мира, вызвано 35 человек. В состав вошли вратари Марко Карнесекки ("Кремонезе"), Алессио Краньо ("Кальяри"), Алекс Мерет ("Наполи"), Сальваторе Сиригу ("Дженоа"), защитники Алессандро Бастони ("Интер"), Кристиано Бираги ("Фиорентина"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Луис Фелипе ("Лацио"), Джанлука Манчини ("Рома"), Давиде Калабрия, Алессандро Флоренци (оба - "Милан"), Джорджо Скальвини, Рафаэл Толой (оба - "Аталанта"), Джорджо Кьеллини, Маттия Де Шильо, Лука Пеллегрини (все - "Ювентус") полузащитники Брайан Кристанте ("Рома"), Николо Фаджоли ("Кремонезе"), Давиде Фраттези ("Сассуоло"), Мануэль Локателли ("Ювентус"), Маттео Пессина ("Аталанта"), Самуэле Риччи ("Эмполи"), Николо Барелла, Стефано Сенси (оба - "Интер"), Сандро Тонали ("Милан"), нападающие Марио Балотелли ("Адана Демирспор", Турция), Николо Дзаньоло ("Рома"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Жоао Педро ("Кальяри"), Чиро Иммобиле, Маттиа Дзакканьи (оба - "Лацио"), Доменико Берарди, Джакомо Распадори, Джанлука Скамакка (все - "Сассуоло").

Для Балотелли это первое приглашение в сборную Италии с сентября 2018 года. Тогда нападающий вышел на поле в матче Лиги наций против команды Польши (1:1). В текущем сезоне 31-летний Балотелли принял участие в 21 игре в различных турнирах, забив пять мячей и отдав девять голевых передач. За сборную Италии он провел 36 матчей, забив 14 голов и отдав пять результативных передач.

Сборная Италии не смогла напрямую выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре, заняв по итогам отборочного турнира второе место в таблице группы C, набрав в восьми матчах 16 очков, первой стала сборная Швейцарии с 18 очками. Чтобы попасть в финальную часть мирового первенства, подопечным Роберто Манчини предстоит сыграть в стыковых матчах. Первым соперником итальянцев станет команда Северной Македонии, их матч пройдет 24 марта. Победитель игры 29 марта сыграет с сильнейшим в противостоянии команд Португалии и Турции.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.