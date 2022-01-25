Путин пообщается с российскими олимпийцами

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции встречу со спортсменами, которые представят РФ на зимней Олимпиаде в Пекине.

Как отметили в пресс-службе Кремля, встреча состоится в преддверии открытия XXIV Олимпийских зимних игр. О возможности встречи с олимпийцами ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отмечал, что, скорее всего, беседа состоится по видеосвязи, объяснив этот формат тем, что "в Китае очень жесткие требования к прибывающим на спортивные соревнования" на фоне пандемии коронавируса.

Главный гость Олимпиады

Путин регулярно проводит встречи со сборной, представляющей Россию на зимних и летних Олимпиадах. В прошлом году он очно встречался с олимпийцами в Георгиевском зале Кремля, тогда в мероприятии участвовали около 130 спортсменов и их тренеров, отправлявшихся на летние Игры в Японию.

В этот раз глава государства и сам планирует поехать в Пекин - для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, а также посещения церемонии открытия Олимпиады. В декабре в ходе саммита в онлайн-формате, а затем и в поздравительной телеграмме по случаю Нового года Путин говорил своему китайскому коллеге, что с нетерпением ждет предстоящей встречи. Президент РФ также выразил уверенность в том, что зимние Игры в Пекине пройдут на самом высоком уровне, добавив, что "в Китае умеют это делать".

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков также отмечал, что Кремль придает особое значение визиту Путина в Пекин, так как это будет его первая очная встреча с лидером КНР Си Цзиньпином с начала пандемии. Ушаков указал, что посетить китайскую столицу Путин планирует в качестве одного из главных гостей для участия в церемонии открытия Олимпийских игр.

Так как Олимпиада проходит на фоне пандемии коронавируса, по словам Пескова, Россия при подготовке визита Путина готова проявлять гибкость в зависимости от развития эпидситуации. Он выразил надежду на то, что, несмотря на распространение омикрон-штамма в мире, "даст бог, все пойдет по плану".

В условиях ограничений

Первый рейс "Аэрофлота" с представителями олимпийской делегации России вылетел в Пекин 22 января, в Китай прибыли восемь представителей штаба команды. Первыми из спортсменов 26 января отправятся в Пекин команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку. Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.

Спортсмены будут соревноваться в "замкнутой системе", для допуска в нее необходимо быть полностью вакцинированным либо получить медицинский отвод. Непривитые участники Олимпиады для допуска в "пузырь" должны отбыть 21-дневный карантин. Несовершеннолетние спортсмены, не прошедшие вакцинацию, получат возможность избежать изоляции. Кроме того, каждый участник должен будет проходить ПЦР-тестирование ежедневно.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства сборная России на Играх будет выступать под названием ROC (Russian Olympic Committee) и использовать флаг Олимпийского комитета России, а вместо гимна страны будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.