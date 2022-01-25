Шесть человек погибли в результате давки на матче Кубка африканских наций по футболу

ТАСС, 25 января. По меньшей мере шесть человек погибли в результате давки, которая произошла возле стадиона, где проходил матч 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу между командами Камеруна и Коморских Островов. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на губернатора центрального региона Камеруна Насери Поля Бийа.

Сообщается, что на матч, который проходил на стадионе "Олембе" в столице Камеруна Яунде и завершился победой хозяев со счетом 2:1, пытались попасть около 50 тыс. человек. Арена вмещает 60 тыс. зрителей, однако из-за коронавирусных ограничений могла быть заполнена только на 80%.

По словам Бийа, жертв может быть больше. Официальные представители больницы, куда были доставлены пострадавшие, сообщили, что травмы получили около 40 человек. "Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, - заявила AP одна из медсестер. - Нам придется перевезти их в специальный госпиталь".

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных и завершится 6 февраля. В четвертьфинале камерунцы сыграют со сборной Гамбии.