Шайба Проворова не помогла "Филадельфии" победить "Даллас" в матче НХЛ

Проворов забросил пятую шайбу в текущем сезоне, также на счету российского защитника 11 результативных передач. Нападающий "Далласа" Александр Радулов отметился голевым пасом, который стал для него 12-м в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата. Всего форвард набрал 13 очков (гол + 12 передач) в 33 матчах.

Одноклубник Проворова Кит Яндл провел 964-ю игру подряд в рамках регулярных чемпионатов НХЛ и вышел по этому показателю на первое место в истории лиги, сравнявшись с четырехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Монреаля" Дагом Джарвисом. Яндл, дебютировавший в НХЛ в 2006 году, не пропустил ни одной игры с 26 марта 2009 года.

"Филадельфия" с 34 очками в 42 встречах располагается на последней, восьмой строчке в таблице Столичного дивизиона, "Даллас" идет пятым в Центральном дивизионе, набрав 44 очка за 39 игр. В следующем матче "Филадельфия" встретится на выезде с "Нью-Йорк Айлендерс" 26 января. "Даллас" в тот же день сыграет в гостях с "Нью-Джерси".