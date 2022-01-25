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Australian Open

Четвертая ракетка мира Крейчикова не смогла выйти в полуфинал Australian Open

Чешская теннисистка в четвертьфинале уступила американке Мэдисон Киз
Барбора Крейчикова и Мэдисон Киз AP Photo/Hamish Blair
Описание
Барбора Крейчикова и Мэдисон Киз
© AP Photo/Hamish Blair

ТАСС, 25 января. Чешская теннисистка Барбора Крейчикова уступила американке Мэдисон Киз в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 26-летней американки. В полуфинале она сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти и 21-м номером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Джессикой Пегулой из США.

Крейчиковой 26 лет, она занимает четвертое место в рейтинге WTA и является обладательницей трех титулов под эгидой организации. В 2021 году чешка стала победительницей Открытого чемпионата Франции и дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата США.

В активе Киз, которая занимает 51-ю строчку мирового рейтинга, шесть титулов WTA. Лучшим результатом американки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2017 года.

Открытый чемпионат Австралии завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака, которая завершила выступление на нынешнем турнире в третьем круге. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.

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