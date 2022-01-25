Среди прибывших на Олимпиаду выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 25 января. Власти Китая выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении оргкомитета.

24 января в Китай прибыло 246 человек, из них 23 спортсмена и официальных лиц и 223 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирования было выявлено 12 новых случаев заражения, все - среди представителей заинтересованных сторон. Еще три положительных результата было выявлено среди ранее прибывших на Олимпиаду, один из заразившихся - спортсмен либо официальное лицо, двое - представители заинтересованных сторон.

23 января в Пекин прилетели восемь представителей штаба команды Олимпийского комитета России (ОКР). Глава миссии российской команды на Олимпиаде в Пекине Андрей Конокотин сообщил ТАСС, что результаты их тестов на коронавирус показали отрицательный результат.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.