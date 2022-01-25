Гол и передача Задорова помогли "Калгари" разгромить "Сент-Луис" в матче НХЛ

ТАСС, 25 января. "Калгари" со счетом 7:1 обыграл "Сент-Луис" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили российский защитник Никита Задоров (7-я минута), Кристофер Танев (13), Элиас Линдхольм (16), Шон Монахан (24), Блейк Коулман (35), Адам Ружичка (37), Джонни Гудроу (40). У "Сент-Луиса" отличился Тайлер Бозак (6).

Задоров также отметился результативной передачей, всего российский защитник набрал восемь очков (три гола + пять передач) в 30 матчах. Нападающий "Сент-Луиса" Клим Костин также сделал голевой пас, в его активе шесть очков (2+4) за 28 встреч.

"Калгари" набрал 44 очка в 37 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Сент-Луис" идет вторым в Центральном дивизионе с 55 очками за 42 игры.

Следующий матч "Сент-Луис" проведет 28 января дома против "Калгари", который за день до этого встретится на выезде с "Коламбусом".