В федерации прокомментировали нормативы физической подготовки для киберспортсменов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Нормативы, установленные стандартом подготовки киберспортсменов, позволят им быстрее прогрессировать и достигать более высоких результатов. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации компьютерного спорта России (ФКС) Дмитрий Смит.

Согласно нормативам, опубликованным на портале правовой информации, мужчинам, в частности, необходимо пробегать 3 км за 15 минут, 100 м - за 14,4 секунды, присесть 25 раз без остановки. В программу также входит "техническое мастерство".

"В тренировочном и соревновательном процессе спортсмены уделяют от 15 до 30% времени общей физической подготовке - этот показатель теперь закреплен в официальном документе, - рассказал Смит. - В большинстве профессиональных киберспортивных клубов, наряду с психологами и тренерами, есть и свои штатные специалисты по физподготовке. Научные исследования уже давно доказали, что между занятиями спортом и результатами интеллектуальной деятельности существует прямая связь. Физическая активность стимулирует работу мозга и позволяет киберспортсменам выступать на пределе своих возможностей".

"Нормативы физической подготовки присутствуют неспроста: это сделано для того, чтобы занимающиеся киберспортом были развиты гармонично и уделяли внимание не только интеллектуальным тренировкам, но и физическим. Такой подход позволит им прогрессировать быстрее и достигать более высоких результатов. Сами же нормативы соответствуют нормам ГТО", - добавил глава ФКС.

Смит подчеркнул, что федеральный стандарт спортивной подготовки существует по всем видам спорта. "Например, в федеральном стандарте спортивной подготовки по шахматам также прописаны требования к физической подготовке спортсменов. Среди нормативов для зачисления в группу высшего спортивного мастерства - преодоление кросса на 2 км за 9 с половиной минут. И это делается не для того, чтобы не допустить их до участия в соревнованиях, а для того, чтобы спортсмены добивались наивысших результатов", - отметил он.

По мнению президента ФКС, введенные нормативы не препятствуют построению карьеры киберспортсмена и получению спортивных разрядов, а предлагают направление для совершенствования спортивного мастерства. "Наличие стандарта также не ограничивает открытие секций по компьютерному спорту, в то время как до их создания такие секции открываться не могли, - сказал Смит. - Помимо нормативов, в стандарте содержится перечень оборудования и спортивного инвентаря, при котором занятия компьютерным спортом будут максимально комфортными, безопасными и результативными, это ориентир, к которому нужно стремиться. Стандарт будет дорабатываться, все предложения можно направить через форму обратной связи на сайте ФКС".