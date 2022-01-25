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Летние олимпийские виды спорта

Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина прокомментировала возможное завершение карьеры

Спортсменка заявила, что находится в отличной физической форме
Светлана Ромашина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Светлана Ромашина
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина продолжает тренироваться и на данный момент является действующей спортсменкой. Об этом она рассказала ТАСС.

На Олимпиаде в Токио Ромашина завоевала две золотые медали, что позволило ей стать самой титулованной синхронисткой мира. На ее счету также 21 победа на чемпионатах мира и 13 титулов чемпионки Европы.

"Пока никаких новостей [по карьере], тишина. Я нахожусь в отличной форме как физической, так и моральной, ничего не исключаю. Периодически посещаю бассейн, так что я являюсь действующим спортсменом на данный момент", - сказала Ромашина.

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