Крылов: "Авангард" начнет сезон-2022/23 в КХЛ на домашней арене в Омске

ОМСК, 25 января. /ТАСС/. Игроки клуба "Авангард", выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), вернутся в Омск летом нынешнего года и возобновят проведение там домашних матчей с начала сезона-2022/23. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

"Авангард" с 2018 года выступает в подмосковной Балашихе, поскольку его домашняя площадка "Арена-Омск" находилась в аварийном состоянии и была снесена. На ее месте сейчас возводится новый дворец, его готовность оценивается в 60%. "Авангард" должен возобновить проведение домашних матчей в Омске со следующего сезона.

"Команда должна переехать летом в Омск и здесь же начать предсезонку", - сказал Крылов.

"Авангард" является действующим обладателем Кубка Гагарина.