Крылов: готовность новой арены хоккейного клуба "Авангард" составляет около 60%

ОМСК, 25 января. /ТАСС/. Домашняя арена омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" готова почти на 60%. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

"Ее готовность около 60%, все идет по плану, стоимость не выросла, так как успели закупить оборудование, на арене будет первая в КХЛ круглая раздевалка", - сказал Крылов.

"Арена-Омск", первый матч на которой прошел в 2007 году, была домашней площадкой для "Авангарда" до 2018 года. В сентябре 2019 года она была снесена после того, как ее признали непригодной для эксплуатации. С сезона-2018/19 "Авангард" проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе.

С конца декабря 2022 года по начало января 2023 года в Омске и Новосибирске пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею.