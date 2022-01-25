Южная Корея направит на Олимпиаду в Пекине 63 спортсмена

СЕУЛ, 25 января. /ТАСС/. Южную Корею на зимних Олимпийских играх в Пекине будут представлять 63 спортсмена, которые поборются за медали в шести дисциплинах. Об этом сообщил во вторник Национальный олимпийский комитет Южной Кореи.

Отмечается, что цель южнокорейских олимпийцев - выиграть одну или две золотые медали и финишировать в числе 15 лучших в медальном зачете. В Пекине южнокорейские спортсмены рассчитывают на медали в шорт-треке, конькобежном спорте, сноуборде и керлинге.

Во вторник также сообщалось, что в церемонии открытия Олимпиады от Южной Кореи примет участие председатель Национального собрания (парламента) Пак Бён Сок. Поездка состоится с 3 по 6 февраля по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР) Ли Чжаньшу.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Пекин был выбран местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.