Крылов: игра хоккеиста Толчинского не соответствует уровню олимпийской сборной России

ОМСК, 25 января. /ТАСС/. Нападающий омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Сергей Толчинский не показал игры уровня сборной России по хоккею на Кубке Первого канала для выступления на Олимпиаде в Пекине.. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

Толчинский не вошел в состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине. В 30 играх регулярного чемпионата КХЛ нынешнего сезона он забросил пять шайб и сделал 22 результативные передачи. В сезоне-2020/21 после победы в финальной серии Кубка Гагарина над ЦСКА хоккеист произнес оскорбительные кричалки в адрес армейского клуба, за который выступал ранее.

"Лично я не удивился невызову Толчинского, простая история, я никакого подтекста не вижу. Сколько он забил шайб в равных составах? Ноль. И его игра на Кубке Первого канала не соответствовала уровню игрока сборной", - сказал Крылов.

"Виной многие причины могут быть. Сбавил требования, не соответствует тому уровню", - добавил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков.

Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).