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Массовый спорт

Матыцин: российские студенты из года в год демонстрируют высочайшее спортивное мастерство

По словам министра, сфера студенческого спорта является одним из приоритетных направлений развития физкультурно-спортивного движения России
Министр спорта РФ Олег Матыцин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сфера студенческого спорта является одним из приоритетных направлений развития физкультурно-спортивного движения России, а российские студенты из года в год демонстрируют высочайшее спортивное мастерство на международных соревнованиях. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин в официальном поздравлении с Днем российского студенчества.

"От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю всех с одним из самых динамичных и ярких праздничных дней года - с Днем российского студенчества! Сфера студенческого спорта является одним из приоритетных направлений развития физкультурно-спортивного движения России, из года в год российские студенты демонстрируют высочайшее спортивное мастерство на многих мировых соревнованиях", - приводит слова Матыцина пресс-служба министерства.

"Студенческие годы - время громких побед, смелых решений и ярких эмоций, а студенческий спорт - это трамплин для достижения новых вершин и поставленных целей. Пусть каждый из вас остается максимально мобильным, творческим и инициативным. Именно вы - опора нашей страны, движущая сила для развития современного общества и государства. Желаю всем свершения намеченных планов, успехов в спорте и учебе, прекрасного настроения, бодрости и крепкого здоровья," - добавил министр.

С 2015 по 2021 год Матыцин также занимал пост президента Международной федерации университетского спорта (FISU).

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