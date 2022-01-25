Хоккейный клуб "Авангард" предложил Толчинскому новый контракт

ОМСК, 25 января. /ТАСС/. Омский хоккейный клуб "Авангард" предложил нападающему Сергею Толчинскому новый контракт и ожидает его ответа. Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков.

Толчинский в 30 играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нынешнего сезона забросил пять шайб и сделал 22 результативные передачи. Он был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина прошлого года. В субботу стало известно, что игрок не вошел в состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине.

"Хотели поддержать, дали ему контрактное предложение на два года, будем ждать его ответа", - сказал Волков.

Сезон КХЛ-2021/22 был временно приостановлен из-за увеличения случаев заражений коронавирусной инфекцией в клубах. Лига перенесла ряд матчей, но пока не сообщила о том, когда возобновится чемпионат. "Авангард" находится на пятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции с 58 очками в 47 играх. Омский клуб является действующим обладателем Кубка Гагарина.