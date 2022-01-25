Главный тренер сборной России по прыжкам в воду огорчена переносом чемпионата мира

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Перенос чемпионата мира по водным видам спорта в Фукуоке на год нарушает планы подготовки спортсменов и усложняет процесс отбора на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева.

Проведение чемпионата мира 2022 года в японской Фукуоке отложили на год в связи с пандемией коронавируса. Запланированный на 2023 год чемпионат мира в Дохе Международная федерация плавания (FINA) теперь хочет провести в январе 2024 года, за полгода до Олимпиады в Париже.

"Это, конечно, нарушает наш план подготовки, мы опять лишаемся международных стартов. Это грустно, но от нас мало что зависит. От FINA хотелось бы понимать, как они видят дальнейшее развитие событий: будут ли проводиться Мировую серию, Гран-при. Мы лишимся международного старта и, конечно, это плохо для подготовки. Но поменять мы, к сожалению, ничего не можем", - сказала Моисеева.

"Получается, в олимпийский год будет большая нагрузка. Если они хотят оба чемпионата мира сделать лицензионными, то это будет дополнительной психологической нагрузкой. Получается, спортсмены будут не просто пробовать свои силы, а бороться за лицензии на Олимпийские игры. По этой причине напряженно будут проходить и чемпионаты мира, и Олимпийские игры. Хорошего в этом мало, потому что спорт предполагает заранее запланированный календарь, чтобы тренеры и спортсмены могли готовиться по своим планам", - подчеркнула она.

Чемпионаты мира по водным видам спорта проводятся раз в два года. Изначально чемпионат мира в Фукуоке должен был пройти с 16 июля по 1 августа 2021 года. Из-за переноса Олимпиады в Токио проведение мирового первенства по водным видам спорта было запланировано на 13-29 мая 2022 года. Последний чемпионат мира прошел в 2019 году в южнокорейском Кванджу.