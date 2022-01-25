Футболист Максимчук перешел в московский "Спартак"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский нападающий Артем Максимчук перешел из подмосковского "Сатурна" в футбольный клуб "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. Максимчук стал шестым новичком "Спартака" в зимнее трансферное окно. Ранее московский клуб приобрел вратаря Илью Свинова, защитника Леона Классена, полузащитников Даниила Хлусевича и Данила Пруцева и ямайского нападающего Шамара Николсона.

Максимчуку 20 лет, он является воспитанником казанского "Рубина", ранее вызывался в юношеские сборные России. В феврале 2020 года в статусе свободного агента подписал контракт с "Сатурном", выступающим в Олимп - Футбольной национальной лиги - 2 (ФНЛ-2). В текущем сезоне сыграл за подмосковный клуб в 20 матчах, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка в 18 матчах. В первом после зимней паузы туре красно-белые дома сыграют с ЦСКА 26 февраля.