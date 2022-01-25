Рубашко: футболист Мелкадзе подписал контракт с "Сочи" на 2,5 года

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российский нападающий Георгий Мелкадзе подписал с футбольным клубом "Сочи" контракт на 2,5 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

Во вторник "Сочи" объявил о переходе Мелкадзе из "Спартака".

"Мелкадзе подписал контракт с "Сочи" на 2,5 года, - сказал Рубашко. - Он перешел в клуб на правах свободного агента. Завершится ли кампания "Сочи" в связи с двумя трансферами? Пока [трансферное] окно открыто, значит, соответствующая работа может вестись. Не только у нас, в любом клубе".

Мелкадзе 24 года, он является воспитанником "Спартака", футболист выступал за клуб с 2014 года. На правах аренды Мелкадзе играл также за три другие команды Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) - "Тосно", "Тамбов" и "Ахмат". Летом 2021 года он вернулся в "Спартак" и в текущем сезоне сыграл за основную команду три матча в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

"Сочи" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко в 18 матчах. В первом матче после зимней паузы команда сыграет дома против тульского "Арсенала".