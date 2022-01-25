СМИ: норвежские лыжники отложили вылет на Олимпиаду из-за коронавируса у тренера

ТАСС, 25 января. Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам отложила вылет на Олимпийские игры в Пекине с 27 на 31 января из-за положительного результата теста на коронавирус у тренера. Об этом сообщает норвежский телеканал VG.

В Пекине норвежскую команду должны представить трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, двукратный олимпийский чемпион Симен Крюгер, четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен, бронзовый призер Олимпиады Ханс Холунн, трехкратный чемпион мира Шур Рёте, чемпион мира Эрик Валнес, бронзовый призер чемпионата мира Ховар Тёугбёль, призер этапов Кубка мира Пол Голберг.

В понедельник стало известно, что тренер национальной команды Арильд Монсен, который проводил с лыжниками предолимпийские сборы в Италии, заразился коронавирусом. Теперь спортсмены и персонал команды считаются близко контактировавшими с заболевшим и обязаны пройти пятидневный карантин. Результаты ПЦР-тестов остальных членов команды ожидаются к вечеру вторника.

"Тот факт, что результат теста Монсена дал положительный результат, означает, что риск заражения неизбежен до субботы. Мы не сможем вздохнуть с облегчением, даже если результаты тестов, которые придут сегодня, будут отрицательными. Следующие несколько дней будут критическими", - сказал эксперт телеканала NRK Торгейр Бьорн.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.