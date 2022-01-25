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КХЛ

В "Авангарде" прокомментировали ситуацию с продлением контракта с главным тренером Хартли

Действующий контракт Хартли с клубов истекает по окончании сезона

ОМСК, 25 января. /ТАСС/. Продление соглашения между омским хоккейным клубом "Авангард" и главным тренером команды Бобом Хартли будет зависеть от желания специалиста. Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков.

Действующий контракт канадского тренера с "Авангардом" истекает по окончании нынешнего сезона. Хартли возглавил "Авангард" в 2018 году. Под его руководством команда дошла до финала Кубка Гагарина 2019 года, а в прошлом сезоне завоевала титул.

"Нет смысла вести переговоры, есть действующий контракт. В конце сезона он сам скажет хочет или нет рассмотреть наше предложение и дальнейшее наше сотрудничество. Это больше будет зависеть от его желания, а не от нас", - сказал Волков.

В текущем сезоне после 47 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" набрал 58 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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