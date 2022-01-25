ЦСКА уведомил Федерацию футбола Парагвая о медицинских ограничениях полузащитника Медины

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА уведомил Федерацию футбола Парагвая, что у полузащитника Хесуса Медины существуют медицинские ограничения. Об этом ТАСС рассказал директор по связям с общественностью армейского клуба Сергей Аксенов.

Во вторник аргентинская газета La Nacion сообщила, что ЦСКА не отпустил Медину в сборную Парагвая.

"Федерация футбола Парагвая нарушила порядок вызова игрока в национальную команду, предусмотренный правилами Международной федерации футбола (ФИФА), - сказал Аксенов. - Вызов прислали значительно позже установленного срока, а по нормам ФИФА такой вызов считается необязательным. К тому же, на данный момент у Медины существуют медицинские ограничения, из-за которых он не смог принять участие в товарищеском матче, который состоялся в конце первого сбора. Об этом мы также уведомили Федерацию футбола Парагвая".

17 января Медина перешел в ЦСКА, соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2024/25. Медине 24 года, с 2018 года он играл за американский "Нью-Йорк Сити", выступающий в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS), в составе которого стал победителем Кубка MLS в 2021 году. В сезоне-2021 парагваец провел 38 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

ЦСКА после 18 туров располагается на четвертом месте таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 30 очков. В первом матче после зимней паузы команда Алексея Березуцкого встретится на выезде с московским "Спартаком".