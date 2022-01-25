Волков считает, что инцидент с хоккеистом Буше научит клубы тщательнее выбирать легионеров

ОМСК, 25 января. /ТАСС/. Проблемы с законом американского нападающего ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" Рида Буше, обвиняемого в изнасиловании, должны научить команды тщательнее отбирать легионеров. Такое мнение журналистам высказал генеральный менеджер омского "Авангарда" Алексей Волков.

Как сообщила ранее Detroit Free, Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней в 2011 году. По данным источника, он совершил акт сексуального насилия над 12-летней девочкой, являющейся дочерью супругов, у которых Буше жил во время обучения в системе подготовки хоккеистов. Самому Буше на момент совершения преступления было 17 лет.

"Об этой истории я лично не знал, недавно был комментарий [Лу] Ламорелло, генменеджера "Нью-Йорк Айлендерс". Когда был драфт в его год, НХЛ его рассматривала тоже, но не знала о данном происшествии. При выборе легионера нужно изучать его историю еще глубже. Но никто не мог предположить, что такие вещи можно как-то узнать", - сказал Волков.

"Такой инцидент случился. Еще не знаем окончательную версию суда, который будет, из СМИ, 31 января. Дальнейшее развитие событий будет понятно после оглашения вердикта", - добавил он.

Первоначально Буше было предъявлено обвинение в совершении преступления первой степени, которое влечет за собой наказание от 25 лет до пожизненного заключения. Во время декабрьского слушания было принято решение о переквалификации статьи на более мягкую, хоккеист был приговорен к наказанию без предварительного тюремного заключения. По сообщению источника, Буше признал себя виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней еще в 2011 году. 13 декабря 2021 года Буше был признан виновным в суде первой инстанции округа Уоштеноу в преступном сексуальном поведении третьей степени в рамках соглашения о признании вины, ожидается, что окончательный приговор Буше будет вынесен 31 января, адвокат хоккеиста считает обвинения необоснованными.

Буше 28 лет, он выступает за "Локомотив" с 2021 года. В прошлом сезоне американец стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского "Авангарда".