Путин призвал спортсменов РФ выполнять все требования оргкомитета Олимпиады в Пекине

НОВО-ОГАРЕВО, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал российских спортсменов неукоснительно выполнять требования оргкомитета Олимпиады в Пекине, в том числе все медицинские указания.

На встрече со спортсменами российской олимпийской сборной Путин указал, что, "как и у России, у Китая наработан очень хороший, большой опыт организации масштабных международных мероприятий". Он выразил уверенность, что китайская сторона обеспечит "все необходимые условия - и в рамках соревновательного процесса, и по вопросам пребывания участников Игр, и, конечно, в сфере безопасности здоровья спортсменов и зрителей".

"В свою очередь прошу вас и всех ваших товарищей по команде неукоснительно выполнять требования оргкомитета Игр, строго соблюдать все медицинские предписания. Создать необходимые для этого условия, конечно, задача правительства России, ФМБА и Олимпийского комитета", - заявил Путин.

Высокая конкуренция и зрелищная борьба

Глава государства также обратил внимание, что в последние годы в Китае стали уделять очень много внимания развитию зимних видов спорта.

"Поэтому в Пекине вы встретитесь не только со своими традиционными соперниками из Европы и Северной Америки, но и с самими китайскими спортсменами, перспективными китайскими спортсменами", - обратился Путин к олимпийцам.

По его словам, "высокая конкуренция несомненно сделает борьбу за олимпийское золото еще более зрелищной, острой и напряженной".

"Но, как известно, в России трудностей не боятся - они всегда делают нас еще более сильными, сплоченными, уверенными в себе. Все эти качества, убежден, в полной мере проявятся и в Пекине", - сказал президент спортсменам.

При этом он заверил, что "мы здесь, на родине, будем болеть за вас, гордиться вашими успехами и верить, что на олимпийских аренах вы превзойдете самих себя и покажите высший класс, высший пилотаж".