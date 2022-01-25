Волков: зарплата чемпиона мира по хоккею Свитова в "Омских Крыльях" почти равна МРОТ

ОМСК, 25 января. /ТАСС/. Заработная плата чемпиона мира Александра Свитова в клубе Высшей хоккейной лиги "Омские Крылья" фактически равна минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) по Омску. Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер омского хоккейного клуба "Авангард" Алексей Волков.

В конце декабря нападающий подписал контракт с "Крыльями". До этого он выступал за ярославский "Локомотив" в сезоне-2019/20.

"В прошлом году разговаривали о его привлечении в какой-либо роли в "Авангарде". Он сказал, что будет лечиться, летом активно тренировался, - сказал Свитов. - Колено не давало выйти на уровень, и в ноябре мы с [Евгением] Хацеем еще раз спросили у Александра, как его здоровье, и он сказал, что готов попробовать возобновить карьеру. В ноябре в связи с болезнями был ряд неприятных поражений, мне показалось, что внутри не находится жесткой руки, которая помогла бы ребятам раскрепоститься и быть более боевитой командой".

"Александр за очень-очень скромные деньги согласился играть, чуть ли не за МРОТ по Омску. Он изъявил желание просто помочь раздевалке ребят, съездил в поездку. Тоже приболел, ждем его появления со дня на день", - добавил он.

Согласно Федеральному закону от 6 декабря 2021 года МРОТ составляет 13 890 руб.