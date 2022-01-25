Терюшков: футбольный клуб "Химки" хочет найти нападающего в зимнее трансферное окно

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" намерен в зимнее трансферное окно приобрести нападающего. Об этом ТАСС сообщил член наблюдательного совета "Химок" и комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков.

"Несколько новичков уже пришли в команду, - сказал Терюшков. - В любом случае мы продолжаем поиски футболистов. Нам нужен нападающий, в этом направлении мы двигаемся, но пока какой-то конкретики нет. Нападающий - достаточно проблемная позиция, мы пока находимся в поиске".

20 января Российский футбольный союз (РФС) наложил на подмосковный клуб запрет на регистрацию новых игроков. Палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении "Химок" о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объеме и обязала клуб выплатить аккредитованному посреднику вознаграждение за оказанные услуги, а также штраф за задержку выплаты.

"Вопрос с запретом на регистрацию новичков? Это текущий вопрос, в две недели все решим. Работа в этом направлении продолжается", - добавил Терюшков.

"Химки" после 18 матчей набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).