Путин: РФ и КНР вместе выступают против политизации спорта и демонстративных бойкотов

НОВО-ОГАРЕВО, 25 января. /ТАСС/. Россия и Китай поддерживают олимпийские ценности, вместе выступают против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече со спортсменами российской олимпийской сборной.

"Мы вместе [с Китаем] выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Поддерживаем традиционные олимпийские ценности, в первую очередь равноправие и справедливость", - сказал он.

По словам Путина, в период открытия Игр у него будет встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. "Мы наметим, безусловно, новые планы взаимодействия, в том числе с учетом наших договоренностей о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта", - добавил он.

Российский лидер отметил, что известным стимулом популяризации спорта в обществе служат и крупные международные соревнования. "Считаю их главной задачей вовлечение в спорт как можно большего числа граждан и укрепление дружбы между народами", - сказал Путин.

При этом президент указал на очевидный факт - "уровень поддержки спорта на местах прямо влияет на интенсивность развития в регионе массового спорта и здорового образа жизни, позволяет находить, поддерживать одаренных детей и воспитывать новые поколения представителей спорта высших достижений".