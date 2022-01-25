Волков: Грицюк показывает зрелый хоккей и заслужил участия в Олимпиаде

ОМСК, 25 января. /ТАСС/. Двадцатилетний нападающий омского "Авангарда" Арсений Грицюк показывает достаточно зрелый хоккей, поэтому он заслужил выступить в составе сборной России на Олимпиаде. Такое мнение журналистам высказал генеральный менеджер омичей Алексей Волков.

"Если тренерский штаб [сборной] его оставил, значит, он видел его игры, видел тренировки, на которых он уже показывает, видимо, достаточно зрелый хоккей, чтобы его взяли на Олимпиаду и наигрывали в первом звене. Ничего беспочвенного не бывает", - сказал Волков.

Он добавил, что Грицюк заматерел буквально за одну предсезонную подготовку. "Сейчас пришел мужик, который проработал над собой лето, который понял, что нужно показывать [свой уровень]. И он показывает", - считает генеральный менеджер.

По словам председателя совета директоров "Авангарда" Александра Крылова, был момент, когда хоккеист не прислушивался к установкам тренерского штаба. "Но совместными усилиями с Алексеем [Волковым], с Бобом (Хартли, главный тренер "Авангарда" - прим. ТАСС) с ним поговорили, и сейчас это настоящий профессиональный хоккеист. И дай бог, чтобы он так прогрессировал и дальше, он очень быстро дорастет до НХЛ", - рассказал Крылов.

Грицюк в текущем сезоне КХЛ набрал 28 очков, забросив 16 шайб. Он является вторым снайпером и третьим бомбардиром "Авангарда".